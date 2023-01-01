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Привет из Фукусимы
Привет из Фукусимы, 2016: актеры и роли
Grüße aus Fukushima
Привет из Фукусимы
2016 / Германия
6.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Привет из Фукусимы, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дорис Дёрри
Doris Dörrie
В ролях
Розалия Томас
Rosalie Thomass
Каори Момои
Kaori Momoi
Нами Камата
Nami Kamata
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Рецензия
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2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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