Наша рецензия

Получить звание неожиданно претенциозного и вульгарного фильма на Венецианском кинофестивале многого стоит. В особенности, когда насчёт данной ленты разгорается жаркая резонансная полемика. И уж тем более, если большинство зрителей предлагают бойкотировать её в мировом прокате, а потом и вовсе накладывают клеймо аморальности. И это с тем учётом, что один из самых уважаемых в мире кинофестивалей славится программой, не стесняющейся ни эпатажа, ни табуированных тем. Подразумевается, что…