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Ананас
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Ананас, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Геннадий — неприметная и скрытная личность. Однако, после травмы, полученной в автомобильной аварии, в его жизни все кардинально меняется. Он передвигается на инвалидной коляске и радуется тому, что возле него появляются люди, желающие ему чем-то помочь: интересуются делами и здоровьем, вовлекают в секцию паралимпийского спорта, собирают деньги на лечение в Германии. Герой скрывает, что уже не нуждается в инвалидной коляске, которой он пользуется только на людях. Врачи разводят руками, списывая все на психологическую травму. Через какое-то время Геннадий замечает, что люди не прочь воспользоваться его положением в корыстных целях. Конечно, не обойдется дело и без романтической линии.

мало голосов Оцените
2 голоса
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Владимир Рудак
В ролях
Александр Галиев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ананас 1 постер
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