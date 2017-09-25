Ананас, 2016

Геннадий — неприметная и скрытная личность. Однако, после травмы, полученной в автомобильной аварии, в его жизни все кардинально меняется. Он передвигается на инвалидной коляске и радуется тому, что возле него появляются люди, желающие ему чем-то помочь: интересуются делами и здоровьем, вовлекают в секцию паралимпийского спорта, собирают деньги на лечение в Германии. Герой скрывает, что уже не нуждается в инвалидной коляске, которой он пользуется только на людях. Врачи разводят руками, списывая все на психологическую травму. Через какое-то время Геннадий замечает, что люди не прочь воспользоваться его положением в корыстных целях. Конечно, не обойдется дело и без романтической линии.