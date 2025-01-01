SkipНе обращай на неё внимания. Она франко-канадка. В некоторые дни — канадка, вполне приятная. А сегодня — явно француженка.
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Malcolm BenchВы все одинаковые, чёрт побери, не так ли? Новообращённые говорят, что я не верю в Иисуса — значит, я сгорю в аду. Иудеи говорят, что я верю в Иисуса — значит, я сгорю в аду. Католики говорят, что я не верю в папу — значит, я сгорю в аду. Так что, как ни крути, я в полной ж#пе.
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Major RasulПопробуй чай, индийский, конечно. Мы, может, и в войне с ними, но смысла паниковать нет — у них лучший чай.
Annie GarrettЯ много думала о папе. Нам не стоило делать ему могилу. Мы должны были прийти сюда вместе с его прахом. Он говорил, что здесь был самым счастливым. Он был альпинистом. Думаю, любой настоящий альпинист хотел бы остаться на горе. Как ты думаешь?
PeterЯ думаю, мы ещё вернёмся. Мы вдвоём. Ради папы.