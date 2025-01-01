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Киноафиша Фильмы Вертикальный предел Цитаты из фильма Вертикальный предел

Цитаты из фильма Вертикальный предел

Skip Не обращай на неё внимания. Она франко-канадка. В некоторые дни — канадка, вполне приятная. А сегодня — явно француженка.
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Malcolm Bench Вы все одинаковые, чёрт побери, не так ли? Новообращённые говорят, что я не верю в Иисуса — значит, я сгорю в аду. Иудеи говорят, что я верю в Иисуса — значит, я сгорю в аду. Католики говорят, что я не верю в папу — значит, я сгорю в аду. Так что, как ни крути, я в полной ж#пе.
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Major Rasul Попробуй чай, индийский, конечно. Мы, может, и в войне с ними, но смысла паниковать нет — у них лучший чай.
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Skip Что ты, чёрт возьми, делаешь?
Malcolm Bench Я пытаюсь поцеловать свою задницу на прощание.
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Kareem Nazir Все люди умирают, друг мой. Но Аллах говорит, что важно то, что мы делаем до смерти.
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Cyril Bench Сто тысяч сперматозоидов, а ты был самым быстрым?
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Peter Моя сестра там умирает, мистер Уик.
Montgomery Wick Там наверху ты не умираешь — ты уже мёртв.
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Major Rasul Ну что, три часа. Время будить индейцев.
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Skip Как тебе, Мал? Ты с Сирилом уже там бывал.
Malcolm Bench Нет. То есть зачем нам покидать это место?
Cyril Bench Роскошные апартаменты. Изящная кухня.
Malcolm Bench Жаркая погода. Обморожение мне по х#ю.
Cyril Bench Думаю, стоит подождать, пока сюда подведут лыжный подъёмник.
Malcolm Bench Хорошая идея. Представь — едешь в Гималаи и тебе действительно приходится лазить по горам. Особенно когда надо дописать автобиографию.
Cyril Bench И заодно заполучить очень важные спонсорские контракты. Вы, ублюдки! Что с вами не так?
Cyril Bench Сирил Бенч, Малкольм Бенч: мы в деле.
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Montgomery Wick Ты поступил правильно, перерезав верёвку. Любой нормальный альпинист так бы сделал. Если бы у Ройса был нож, он бы сам это сделал.
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Peter Ты его убьёшь.
Montgomery Wick Моя жена умерла от отёка. У неё содрало кожу с горла, лёгкие наполнились водой. Она утонула в собственных телесных жидкостях. Да, я его убью.
Peter Я не позволю тебе это сделать.
Montgomery Wick Питер, ты знаешь, где ты? Выше 24 000, ты на вертикальном пределе, ты уже умираешь. Посмотри на себя. Ты едва стоишь. Если думаешь, что сможешь меня остановить — попробуй.
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Annie Garrett Питер, ты там? Питер?
Peter Энни? Энни, это ты? Энни. Энни, что случилось?
Annie Garrett Где ты?
Peter Пять часов отсюда.
Annie Garrett Я хочу, чтобы ты вернулся. Не рискуй. Нет никакого смысла. Меня здесь не будет, и Тома тоже.
Peter Сколько времени?
Annie Garrett Час. Два — максимум. Питер? Питер!
Peter Я здесь, Энни.
Annie Garrett Я много думала о папе. Нам не стоило делать ему могилу. Мы должны были прийти сюда вместе с его прахом. Он говорил, что здесь был самым счастливым. Он был альпинистом. Думаю, любой настоящий альпинист хотел бы остаться на горе. Как ты думаешь?
Peter Я думаю, мы ещё вернёмся. Мы вдвоём. Ради папы.
Annie Garrett Мне бы это понравилось.
Peter Я иду за тобой, Энни.
Annie Garrett Нет, не надо! Пообещай мне. Я не хочу, чтобы ты умер. Я не могу позволить тебе так поступить.
Peter Мне всё равно!
Annie Garrett Не испытывай меня, понял? Пожалуйста? Просто, пожалуйста, нет. Пожалуйста. Спокойной ночи, Питер. Я люблю тебя.
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Peter Ты умеешь лазить?
Monique Питер хочет знать, умею ли я лазить!
Skip Хуже не видел. По лестнице лезть не научился.
Peter Вот ты какой крутой, да?
Monique Да... Но та лестница была очень высокая.
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Cyril Bench Отличная, блин, идея. Курить рядом с нитро. Хотя, брат, я всегда надеялся, что ты нас подорвёшь.
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Annie Garrett Ты там наверху сделал нечто невероятное. Любой другой уже бы сдался.
Peter Не все.
Annie Garrett Он бы гордился тобой. Злым, но гордился.
Peter Отдохни.
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Tom McLaren Мы бы здесь не оказались, если бы не ты
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Monique Сирил! Сирил, ты там? Сирил! Чёрт, ответь мне!
Cyril Bench Нытьё, нытьё, нытьё. Они всегда всё время ноют.
Monique Ты больной.
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Cyril Bench Давай, дорогая. Улыбнись нам, а? Это второе лучшее, что ты можешь сделать своими губами.
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Peter Монтгомери Вик. Папа рассказывал, как Вик взошёл за 24 часа.
Skip Мы не Монтгомери Вик. Даже если бы и были, сколько времени останется, чтобы пройти через скалы и лёд? Мы даже их точное местоположение не знаем. Сколько это займёт?
Peter Я не позволю Энни погибнуть.
Skip Так что же мы будем делать?
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Elliot Vaugh [Тому Макларену о приказе Энни Гарретт прекратить восхождение] Ты правда думал, что она поднимет юбку и снимет трусы? Да ну, мужик, не подведи меня сейчас.
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Tom McLaren Ты сейчас меня убьёшь?
Elliot Vaugh Да.
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