Skip Как тебе, Мал? Ты с Сирилом уже там бывал.

Malcolm Bench Нет. То есть зачем нам покидать это место?

Cyril Bench Роскошные апартаменты. Изящная кухня.

Malcolm Bench Жаркая погода. Обморожение мне по х#ю.

Cyril Bench Думаю, стоит подождать, пока сюда подведут лыжный подъёмник.

Malcolm Bench Хорошая идея. Представь — едешь в Гималаи и тебе действительно приходится лазить по горам. Особенно когда надо дописать автобиографию.

Cyril Bench И заодно заполучить очень важные спонсорские контракты. Вы, ублюдки! Что с вами не так?