Авторская анимация Sakura Shorts, 2016

Авторская анимация Sakura Shorts: «Лисьи страхи» («Fox Fears», реж. Миё Сато, 2015, 8 мин.); «Питание» («Feed», реж. Окадзаки Эри, 2016, 7 мин.); «Парад» Сати» («Parade» de Satie», реж. Кодзи Ямамура, 2016, 14 мин.); «Лес цветущих деревьев» («Forest This Flower Bloom», реж. Томоясу Мурата, 2015, 11 мин.); «В начале лета» («Natsu no megami no kuchi no naka», реж. Синсин Лью, 2016, 6 мин.); «Кусок сахара» («Sugar Lump», реж. Рё Окавара, 2015, 14 мин.); «Глаз циклона» («The Eye of the Storm», реж. Масанобу Хираока, 2015, 5 мин.); «Косички» («Pigtails», реж. Йосими Итадзу, 2015, 29 мин.).