Божественная Эма, 1979

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о выходе в прокат 7.0 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 1979 Премьера в мире 21 декабря 1979 Режиссер Jirí Krejcík В ролях Божидара Турзоновова Юрай Кукура Иржи Адамира Милош Копецки Все актеры и съемочная группа 1 постер

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