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Божественная Эма
Bozska Ema
Божественная Эма, 1979
1979 / Чехословакия
7.0
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
драма
биография
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7.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1979
Премьера в мире
21 декабря 1979
Режиссер
Jirí Krejcík
В ролях
Божидара Турзоновова
Юрай Кукура
Иржи Адамира
Милош Копецки
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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