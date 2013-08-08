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Фильмография
Jirí Krejcík
Jirí Krejcík
Киноафиша
Персоны
Jirí Krejcík
Jirí Krejcík
Jirí Krejcík
Дата рождения
26 июня 1918
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
8 августа 2013
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.3
Высший принцип
(1960)
8.1
Уютные норки
(1999)
7.5
Пробуждение
(1960)
Фильмография Jirí Krejcík
Жанр
Все
Биография
Военный
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1999
1979
1960
Все
4
Фильмы
4
Актер
1
Сценарист
2
Режиссер
3
8.1
Уютные норки
Pelísky
комедия, драма
1999, Чехия
7
Божественная Эма
Bozska Ema
драма, биография
1979, Чехословакия
8.3
Высший принцип
Vyssí princip
драма, военный
1960, Чехословакия
7.5
Пробуждение
Probuzení
драма, мелодрама
1960, Чехословакия
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