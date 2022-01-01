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Соната ля минор, 2015

2015 / Россия
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О фильме

Сюжет основан на реальных событиях времен Сталинградской битвы. Действие происходит в городском поселении Калач Воронежской области, в доме школьного учителя, куда сержант Валентин приводит замерзающего итальянского солдата. Вскоре выясняется, что пленник — профессор итальянской консерватории. Он играет на скрипке для отдыхающих между выездами русских бойцов, а когда поправляется, ему дают одежду, запас еды и подсказывают, как добраться до дома...

Этот фильм — о человечности, о доброте русских солдат к поверженному врагу, которую они смогли сохранить несмотря на жестокость войны.

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Продолжительность 17 минут
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Галина Вереина
Все актеры и съемочная группа
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