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Малийский блюз Малийский блюз
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Mali Blues

Малийский блюз, 2016

2016 / Германия / Мали
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14 голосов
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О фильме

Мали — страна, расположенная в Западной Африке, — одна из беднейших по экономическим показателям, но одна самых богатых и влиятельных в мире музыки. Это колыбель блюза и родина мировых звезд афро-попа. Но сейчас малийская музыка в большой опасности. На севере страны власть захватили радикальные исламисты, которые вводят шариат, запрещают светскую музыку и танцы, уничтожают инструменты и притесняют музыкантов. «Малийский блюз» рассказывает о четырех артистах, которые не желают смиряться с ненавистью, недоверием и насилием, расползающимися по их стране.

6.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 29 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Лутц Грегор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Малийский блюз 1 постер
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27 октября 2016 15:40
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