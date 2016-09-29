Малийский блюз, 2016

Мали — страна, расположенная в Западной Африке, — одна из беднейших по экономическим показателям, но одна самых богатых и влиятельных в мире музыки. Это колыбель блюза и родина мировых звезд афро-попа. Но сейчас малийская музыка в большой опасности. На севере страны власть захватили радикальные исламисты, которые вводят шариат, запрещают светскую музыку и танцы, уничтожают инструменты и притесняют музыкантов. «Малийский блюз» рассказывает о четырех артистах, которые не желают смиряться с ненавистью, недоверием и насилием, расползающимися по их стране.