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БФМ-2016. Премьеры. Храбрецы
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БФМ-2016. Премьеры. Храбрецы, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Лучшие отечественные фильмы, вышедшие за последний год. Традиционно программный блок «Премьеры» Большого Фестиваля Мультфильмов составлен из лучших отечественных фильмов, вышедших за последний год. В этот раз получилось целых пять программ. Как всегда, в программе есть фильмы, уже завоевавшие множество российских и престижных международных призов (в программе «До любви» особенно много награжденных картин). Но есть и фильмы, вышедшие буквально только что, и публика БФМ будет среди их первых зрителей. Не забудьте, что на программах блока «Премьеры» проводится зрительское голосование, и фильмы, получившие больше всего голосов, будут награждены фигуркой символа фестиваля, девочки Анимаши.

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Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Постер фильма БФМ-2016. Премьеры. Храбрецы 1 постер
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