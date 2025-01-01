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Киноафиша Фильмы Роза Бернд Цитаты из фильма Роза Бернд

Цитаты из фильма Роза Бернд

Rose Bernd Мне больше наплевать на твой мир. Мир, в который родился мой ребёнок, был таким, в котором он не мог выжить. Здесь для меня больше нет места.
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