Аида, 2016

В «Аиде» Верди мастерски раскрывает тему противостояния мира личных сердечных переживаний и величия вселенной, где возвышаются и рушатся империи, склоняясь перед неумолимым течением времени. Сложно представить более подходящую площадку для постановки этой оперы, чем Сиднейская бухта, где, залитый светом городских огней, в лучах закатного солнца возвышается силуэт Сиднейского оперного театра.. Фестиваль «Ханда Опера» в Сиднейской бухте успел стать важным элементом культурной жизни города, вобрав в себя всё лучшее, что есть в Сиднее: оперные постановки мирового класса, шампанское и изысканные закуски, прекрасные закаты и шоу на самом берегу бухты.. Над подготовкой этого грандиозного события уже потрудилась команда из семисот человек ещё до того, как над водами бухты разнеслись первые звуки музыки.. Аида — самая грандиозная опера из всех, когда-либо поставленных на этой сцене. Но за блеском декораций, за знаменитым «Триумфальным маршем», батальными сценами и древними храма бьется искреннее сердце. Когда погаснут последние искры фейерверков, а Амнерис исполнит свою тихую финальную молитву, перед вами раскроется истинная красота этой оперы, скрытая в сочетании исторического эпоса и человеческой трагедии.