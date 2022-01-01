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Аида, 2016

2016 / США
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О фильме

В «Аиде» Верди мастерски раскрывает тему противостояния мира личных сердечных переживаний и величия вселенной, где возвышаются и рушатся империи, склоняясь перед неумолимым течением времени. Сложно представить более подходящую площадку для постановки этой оперы, чем Сиднейская бухта, где, залитый светом городских огней, в лучах закатного солнца возвышается силуэт Сиднейского оперного театра.. Фестиваль «Ханда Опера» в Сиднейской бухте успел стать важным элементом культурной жизни города, вобрав в себя всё лучшее, что есть в Сиднее: оперные постановки мирового класса, шампанское и изысканные закуски, прекрасные закаты и шоу на самом берегу бухты.. Над подготовкой этого грандиозного события уже потрудилась команда из семисот человек ещё до того, как над водами бухты разнеслись первые звуки музыки.. Аида — самая грандиозная опера из всех, когда-либо поставленных на этой сцене. Но за блеском декораций, за знаменитым «Триумфальным маршем», батальными сценами и древними храма бьется искреннее сердце. Когда погаснут последние искры фейерверков, а Амнерис исполнит свою тихую финальную молитву, перед вами раскроется истинная красота этой оперы, скрытая в сочетании исторического эпоса и человеческой трагедии.

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Продолжительность 2 часа 37 минут
Год выпуска 2016
Режиссер
Гейл Эдвардс
В ролях
Латония Мур
Вальтер Фраккаро
Милияна Николич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аида 1 постер
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