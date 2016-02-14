Птица-беспилотник, 2016

«Это не научная фантастика», – утверждает реклама вооруженных сил США. Действительно, дроны-беспилотники уже давно стали реальностью. Они, дистанционно управляемые людьми, находящимися за тридевять земель от горячих точек, ведут войну в Афганистане. Они уничтожают не только врагов и мирных жителей, оказавшихся не в то время и не в том месте, но и психическое здоровье своих операторов. Три героя фильма – бывший аналитик данных с беспилотников, бывший аналитик радиоэлектронной разведки и бывший техник-сержант по наблюдению за беспилотниками – получили серьезные психологические травмы. Теперь каждый по-совему старается изжить их: кто-то публикует разоблачительные статьи о ВВС и ЦРУ, приобретая лавры нового Сноудена, кто-то едет в Афганистан, чтобы услышать живые истории потерпевших...