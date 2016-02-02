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Загар Загар
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Suntan

Загар, 2016

2016 / Греция / Германия
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

История любви 40-летнего грека Костиса к юной Анне.

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 21 апреля 2017
Премьера в мире 2 февраля 2016
Режиссер
Аргирис Пападимитропулос
В ролях
Макис Пападимитру
Элли Трингу
Дими Харт
Хара Котсали
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Загар 2 постера
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