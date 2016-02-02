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Загар
Suntan
Загар, 2016
2016 / Греция / Германия
6.6
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
мелодрама
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О фильме
История любви 40-летнего грека Костиса к юной Анне.
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6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 44 минуты
Год выпуска
2016
Премьера онлайн
21 апреля 2017
Премьера в мире
2 февраля 2016
Режиссер
Аргирис Пападимитропулос
В ролях
Макис Пападимитру
Элли Трингу
Дими Харт
Хара Котсали
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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