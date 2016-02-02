Загар, 2016

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о выходе в прокат О фильме История любви 40-летнего грека Костиса к юной Анне. Развернуть 6.6 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 44 минуты Год выпуска 2016 Премьера онлайн 21 апреля 2017 Премьера в мире 2 февраля 2016 Режиссер Аргирис Пападимитропулос В ролях Макис Пападимитру Элли Трингу Дими Харт Хара Котсали Все актеры и съемочная группа 2 постера

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