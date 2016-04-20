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Всё ускоряется
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Tout s'accélère / Fast Forward

Всё ускоряется, 2016

2016 / Франция
7.4 Оцените
13 голосов
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О фильме

Срочное и очень срочное — так выглядит список дел современного человека. С каждым днем мы понимаем, что не мир вокруг, а мы сами ведем себя к истощению, но все ускоряемся и ускоряемся. В фильме пытаются понять этот парадокс и размышляют о нем не только психологи и социологи, но и дети, ученики парижской школы в 19-м округе. «Все ускоряется» — фантастическое, философское и познавательное путешествие в поисках времени, которое мы теряем... а возможно, и в поисках способа остановиться и вернуть его.

7.4 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 20 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Жиль Верне
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всё ускоряется 1 постер
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