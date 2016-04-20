Всё ускоряется, 2016

Срочное и очень срочное — так выглядит список дел современного человека. С каждым днем мы понимаем, что не мир вокруг, а мы сами ведем себя к истощению, но все ускоряемся и ускоряемся. В фильме пытаются понять этот парадокс и размышляют о нем не только психологи и социологи, но и дети, ученики парижской школы в 19-м округе. «Все ускоряется» — фантастическое, философское и познавательное путешествие в поисках времени, которое мы теряем... а возможно, и в поисках способа остановиться и вернуть его.