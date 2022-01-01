Мальчишеская мечта, 2015

Каждый год художник и скульптор-кинетик Тео Янсен выгуливает своих пляжных животных на голландском побережье. Это мифические существа на стыке инженерии и искусства, сделанные из пластиковых трубок, кабельных стяжек и парусины. Они передвигаются под воздействием силы ветра, самостоятельно шагая по песку. Как говорит в фильме сам Тео Янсен, эти существа появились на свет благодаря его мальчишеской мечте. «В детстве мне рассказали, что все на свете, и люди, и животные, умирают и что я тоже когда-нибудь умру. Это было ужасно». С тех пор он задался целью создать новый вид существ, которые его переживут, и возможно, пляжные звери — лишь первая ступень в эволюции этого вида. В фильме мы следуем за Тео Янсеном по всему миру — от Японии и США до России, куда он отправляется вместе со своими животными в надежде, что его создания не только получат общественное признание, но и привлекут музейных кураторов и окажутся в музейных коллекциях, таким образом приобретя искомое бессмертие.