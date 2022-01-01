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Мальчишеская мечта
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A Boy’s Dream

Мальчишеская мечта, 2015

2015 / Нидерланды / Япония / США
6.2 Оцените
13 голосов
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О фильме

Каждый год художник и скульптор-кинетик Тео Янсен выгуливает своих пляжных животных на голландском побережье. Это мифические существа на стыке инженерии и искусства, сделанные из пластиковых трубок, кабельных стяжек и парусины. Они передвигаются под воздействием силы ветра, самостоятельно шагая по песку. Как говорит в фильме сам Тео Янсен, эти существа появились на свет благодаря его мальчишеской мечте. «В детстве мне рассказали, что все на свете, и люди, и животные, умирают и что я тоже когда-нибудь умру. Это было ужасно». С тех пор он задался целью создать новый вид существ, которые его переживут, и возможно, пляжные звери — лишь первая ступень в эволюции этого вида. В фильме мы следуем за Тео Янсеном по всему миру — от Японии и США до России, куда он отправляется вместе со своими животными в надежде, что его создания не только получат общественное признание, но и привлекут музейных кураторов и окажутся в музейных коллекциях, таким образом приобретя искомое бессмертие.

6.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Синта Форгер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мальчишеская мечта 1 постер
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