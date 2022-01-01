Квантовая революция, 2015

Квантовая механика — одновременно одна из самых любимых и самых провальных тем для популяризации: как бы хорошо не было объяснение, толком понять, как свет может быть сразу же частицей и волной, или почему нельзя одновременно измерить положение и скорость частицы, решительно невозможно — уж слишком это противоречит интуиции. «Квантовая революция», однако, одна из лучших попыток в этом направлении, дотошная и наглядная, а главное, уделяющая столько же времени загадочной природе микромира, сколько и захватывающей истории физиков в забавных котелках, которые раз за разом собирались в начале прошлого века в Брюсселе, чтобы ответить на те же самые вопросы — как же все-таки свет может быть то частицей, то волной? Как может быть кот одновременно живым или мертвым? Это бельгийское кино, и авторы с особой гордостью дают понять, что не было бы никакой квантовой революции, если бы не бельгийский олигарх, содовый король и энтузиаст науки Эрнест Сольвей, который впервые собрал лучших ученых мира в отеле Метрополь в Брюсселе в 1911 году, а потом продолжил это делать почти каждые два года. Сольвей умер в 1922 году, когда споры ученых о новой физике были в самом разгаре, но конгрессы его имени не прекратились, они продолжаются и сегодня, в эпоху, когда квантовая механика прочно и незаметно вошла в нашу обыденную жизнь, а физика готова к новой революции.