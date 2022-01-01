Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Квантовая революция
The Quantum Revolution

Квантовая революция, 2015

2015 / Бельгия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Квантовая механика — одновременно одна из самых любимых и самых провальных тем для популяризации: как бы хорошо не было объяснение, толком понять, как свет может быть сразу же частицей и волной, или почему нельзя одновременно измерить положение и скорость частицы, решительно невозможно — уж слишком это противоречит интуиции. «Квантовая революция», однако, одна из лучших попыток в этом направлении, дотошная и наглядная, а главное, уделяющая столько же времени загадочной природе микромира, сколько и захватывающей истории физиков в забавных котелках, которые раз за разом собирались в начале прошлого века в Брюсселе, чтобы ответить на те же самые вопросы — как же все-таки свет может быть то частицей, то волной? Как может быть кот одновременно живым или мертвым? Это бельгийское кино, и авторы с особой гордостью дают понять, что не было бы никакой квантовой революции, если бы не бельгийский олигарх, содовый король и энтузиаст науки Эрнест Сольвей, который впервые собрал лучших ученых мира в отеле Метрополь в Брюсселе в 1911 году, а потом продолжил это делать почти каждые два года. Сольвей умер в 1922 году, когда споры ученых о новой физике были в самом разгаре, но конгрессы его имени не прекратились, они продолжаются и сегодня, в эпоху, когда квантовая механика прочно и незаметно вошла в нашу обыденную жизнь, а физика готова к новой революции.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Венсан Лангуш
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Приложение киноафиши