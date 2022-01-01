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Киноафиша Фильмы Эпоха Антропоцена
Anthropocene

Эпоха Антропоцена, 2015

2015 / Великобритания / Кения / Норвегия / Швейцария
6.6 Оцените
12 голосов
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О фильме

Человечество незаметно для себя стало самой мощной природной силой. Не пора ли признать, что мы живет в новую геологическую эпоху — эпоху антропоцена? «Представьте, что проснувшись, вы обнаружили себя за рулем несущегося по шоссе автомобиля», — говорит один из героев фильма «Антропоцен». Это ситуация, в которой сейчас находится человек, и нам нужно решиться взять управление на себя, или начнется следующая геологическая эпоха, в которой для нас уже не найдется места. Двенадцать тысяч лет назад завершился плейстоцен и началась новая геологическая эпоха, голоцен, в которой мы живем и сегодня. Однако с этим согласны не все: влияние человечества на окружающую среду сравнимо с самыми мощными проявлениями сил природы, сегодня мы не просто являемся частью экосистемы, а определяем ее настоящее и будущее. Не пора ли признать, что началась новая геологическая эпоха — антпропоцен? Это должна официально решить специальная группа экспертов — они, главные герои фильма «Антропоцен», рассказывают, как участие человека в природных процессах становилось все заметнее, сначала от тысячелетия к тысячелетию, а теперь — от года к году. Формальное признание эпохи антропоцена — возможность задуматься, что теперь именно мы ответственны, и уже не только за свое будущее, но и за будущее планеты, на которой мы живем. Последние сто лет истории цивилизации были похожи на веселую вечеринку, вышедшую из-под контроля. Вечеринка закончилась, и пора либо прибраться, либо готовиться к наступлению следующей геологической эпохи, в которой людей может уже не оказаться — не только в названии.

6.6 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Стив Брэдшоу
Все актеры и съемочная группа
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