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Режим волшебника
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Режим волшебника, 2016

2016 / Канада
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14 голосов
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О фильме

Пинбол — ностальгическая аркадная игра с металлическими шариками, спрятанными под стеклом игрального автомата, забава для детей и весьма взрослых людей, превративших ее в настоящий спорт. Канадец Роберт Гэньо — мастер пинбола, участник состязаний, проходящих по всей Америке. Для него это больше, чем игрушка: Роберт — аутист, ребенком открывший пинбол как волшебное окно в мир. Свет, музыка и возможность побеждать — ежедневные дары пинбола. А главная цель Роберта — достичь «режима волшебника», самого желанного для всех игроков супербонуса, позволяющего выйти на секретный уровень, в котором на игральном поле появятся все шарики и случится чудо... Насыщенный биографический фильм — с любовью к герою и огромным интересом к игре. История не болезни, но побед, азарта, страсти, присущей всем профессиональным спортсменам, а тренировки Роберта мало чем отличаются от подготовки олимпийцев. Но, возможно, вожделенным «режимом волшебника» для героя станет новое достижение не в игре, а в реальной жизни, и режиссерский дуэт Дрилло/Петри фиксирует именно это переломное время.

6.9 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 2 мая 2016
Возраст 16+
Режиссер
Натан Дрилло
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Режим волшебника 2 постера
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