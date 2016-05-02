Режим волшебника, 2016

Пинбол — ностальгическая аркадная игра с металлическими шариками, спрятанными под стеклом игрального автомата, забава для детей и весьма взрослых людей, превративших ее в настоящий спорт. Канадец Роберт Гэньо — мастер пинбола, участник состязаний, проходящих по всей Америке. Для него это больше, чем игрушка: Роберт — аутист, ребенком открывший пинбол как волшебное окно в мир. Свет, музыка и возможность побеждать — ежедневные дары пинбола. А главная цель Роберта — достичь «режима волшебника», самого желанного для всех игроков супербонуса, позволяющего выйти на секретный уровень, в котором на игральном поле появятся все шарики и случится чудо... Насыщенный биографический фильм — с любовью к герою и огромным интересом к игре. История не болезни, но побед, азарта, страсти, присущей всем профессиональным спортсменам, а тренировки Роберта мало чем отличаются от подготовки олимпийцев. Но, возможно, вожделенным «режимом волшебника» для героя станет новое достижение не в игре, а в реальной жизни, и режиссерский дуэт Дрилло/Петри фиксирует именно это переломное время.