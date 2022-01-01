Красная охра — последний страж святого огня, 2015

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о выходе в прокат О фильме Документальный фильм про исчезающую древнюю культуру племени Химба в Северной Намибии. С XVI века обширные племена кочевников заселяют область вокруг реки Кунене в северо-западной Намибии. До сегодняшнего дня многие химба пытаются сохранить их традиционный уклад жизни, несмотря на то, что изменения климата, проекты правительства и «вестернизация» молодого поколения подвергают их будущее большой опасности. Сидя у священного огня, старейшина племени Хивазако Хембинда рассказывает о духовном богатстве культуры, которая скоро исчезнет навсегда. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 31 минута Год выпуска 2015 Возраст 12+ Режиссер Тим Драбандт Все актеры и съемочная группа

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