Красная охра — последний страж святого огня, 2015

Документальный фильм про исчезающую древнюю культуру племени Химба в Северной Намибии. С XVI века обширные племена кочевников заселяют область вокруг реки Кунене в северо-западной Намибии. До сегодняшнего дня многие химба пытаются сохранить их традиционный уклад жизни, несмотря на то, что изменения климата, проекты правительства и «вестернизация» молодого поколения подвергают их будущее большой опасности. Сидя у священного огня, старейшина племени Хивазако Хембинда рассказывает о духовном богатстве культуры, которая скоро исчезнет навсегда.