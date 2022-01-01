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Киноафиша Фильмы Красная охра — последний страж святого огня
Red Ochre — the Last Guards of the Holy Fire

Красная охра — последний страж святого огня, 2015

2015 / ЮАР
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О фильме

Документальный фильм про исчезающую древнюю культуру племени Химба в Северной Намибии. С XVI века обширные племена кочевников заселяют область вокруг реки Кунене в северо-западной Намибии. До сегодняшнего дня многие химба пытаются сохранить их традиционный уклад жизни, несмотря на то, что изменения климата, проекты правительства и «вестернизация» молодого поколения подвергают их будущее большой опасности. Сидя у священного огня, старейшина племени Хивазако Хембинда рассказывает о духовном богатстве культуры, которая скоро исчезнет навсегда.

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Продолжительность 31 минута
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Тим Драбандт
Все актеры и съемочная группа
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