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Киноафиша Фильмы Сплошная облачность — управление климатом
Overcast — An Investigation into Climate Engineering

Сплошная облачность — управление климатом, 2015

2015 / Швейцария
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О фильме

Исследование явления, которое большинство из нас сочтет обычным: инверсионный след самолета, который пронзает облака, покрывает небо и заслоняет собой солнце. Что если технология, известная как геоинжиниринг, использовалась много лет без согласия общественности? Являются ли следы реактивных самолетов результатом такой геоинженерной программы? Уже больше десяти лет это явление вызывает жесточайшие споры и бурное обсуждение. Сложное расследование, проведенное в этом фильме, пытается отделить научные факты от спекуляции.

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Маттиас Ханке
Все актеры и съемочная группа
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