Сплошная облачность — управление климатом, 2015

Исследование явления, которое большинство из нас сочтет обычным: инверсионный след самолета, который пронзает облака, покрывает небо и заслоняет собой солнце. Что если технология, известная как геоинжиниринг, использовалась много лет без согласия общественности? Являются ли следы реактивных самолетов результатом такой геоинженерной программы? Уже больше десяти лет это явление вызывает жесточайшие споры и бурное обсуждение. Сложное расследование, проведенное в этом фильме, пытается отделить научные факты от спекуляции.