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Сказка о царе Салтане
Отзывы о мультфильме «Сказка о царе Салтане»
Сказка о царе Салтане
1943 / СССР
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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