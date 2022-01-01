Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бойся темноты" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Человек, который высоко прыгает
Киноафиша Фильмы Человек, который высоко прыгает
Nego bom de pulo

Человек, который высоко прыгает, 2015

2015 / Бразилия
мало голосов Оцените
1 голос
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

История не останавливается. Капоэйра как культурное проявление афро-бразильского сопротивления является частью истории Бразилии и Флорианополиса. Пройдя через два столетия, прячась в гетто и дворах, запрещенная... в настоящее время, даже в качестве нематериального культурного наследия Бразилии и мира, остаётся в стороне. Документальный фильм “Nego Bom de Pulo” переносит нас в прошлый век в город Флорианополис. Рассказывает о жизни Мастера Но, баианца с Итапарики, о его пути на Юг Бразилии, пути человека, который является олицетворением капоэйры в роде и в жизни. Раскрывает мышление и работу целого поколения молодых капоэйристов, которые стали ответственными за восстановление старых мастеров и их основ для формирования новой идентичности - "Капоэйры Острова". Показана капоэйра, пришедшая из разных мест в город Флорианополис: на улицах, площадях, рынке. Капоэйра стойкая, хитрая, со своими основами и правилами.

мало голосов Оцените
1 голос
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2015
Режиссер
Кико Кнаббен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Человек, который высоко прыгает 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
1 голос
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
Успел и поскорбеть, и себя похвалить: вот что Разин ляпнул про Шатунова
«Личные счеты»: беснующуюся Шукшину вывели на чистую воду
Вот почему Киркоров бросил Лорак: все дело в деньгах
Эти 4 знака зодиака получат много денег в августе: начнется полоса везения
Плохая примета: Наталье Орейро пришлось лечь в гроб ради нового сериала
Нагиев сделал горькое признание о Фриске: не смог сдержать слов
Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян
Быстрый тест: Что скрывает от вас ваше подсознание?
Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает
Этого актера СССР боготворила вся страна, но его жизнь закончилась в психбольнице
Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать
Приложение киноафиши