Человек, который высоко прыгает, 2015

История не останавливается. Капоэйра как культурное проявление афро-бразильского сопротивления является частью истории Бразилии и Флорианополиса. Пройдя через два столетия, прячась в гетто и дворах, запрещенная... в настоящее время, даже в качестве нематериального культурного наследия Бразилии и мира, остаётся в стороне. Документальный фильм “Nego Bom de Pulo” переносит нас в прошлый век в город Флорианополис. Рассказывает о жизни Мастера Но, баианца с Итапарики, о его пути на Юг Бразилии, пути человека, который является олицетворением капоэйры в роде и в жизни. Раскрывает мышление и работу целого поколения молодых капоэйристов, которые стали ответственными за восстановление старых мастеров и их основ для формирования новой идентичности - "Капоэйры Острова". Показана капоэйра, пришедшая из разных мест в город Флорианополис: на улицах, площадях, рынке. Капоэйра стойкая, хитрая, со своими основами и правилами.