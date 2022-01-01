«Короче». Программа №5, 2016

Вознесение (Португалия, 18 мин.)

Реж. Педро Перальта

На рассвете группа крестьян решает вытащить тело молодого человека из колодца. Женщины молча закрывают лица, мужчины тоже молчат. И в центре всего — мать, ожидающая спасения сына.

Амелия и Дуарте (Португалия, Германия, 9 мин.)

Реж. Элис Гимаранш, Моника Сантос

В этой истории нам открываются отношения Амелии и Дуарте, двух людей, чувства которых прошли, и теперь они пытаются справиться с эмоциями, которые приходят, когда уходит любовь.

Путешествие (Португалия, 15 мин.)

Реж. Хосе Магро

Его отец — водитель такси, но сегодня он заболел и не может выйти на работу. Алекс садится в такси и едет в школу за своим другом Рафой. Сегодня необычный день.

Братья по крови (Португалия, 6 мин.)

Реж.марко Эспирито Санто, Мигель Комбра

Фильм «Братья по крови» показывает зрителю один вечер из жизни Forcados Amadores de Montemor, группы португальских тореадоров, чья история началась в 1939 году.

Первая любовь (Португалия, 29 мин.)

Реж. Педро Калдас

Жайме и Жудити наслаждаются редкими мгновениями счастья, но они прекрасно понимают, что долго это не продлится. В последние дни своей жизни Жайме и Жудите встречают первую любовь, которая для них станет единственной.