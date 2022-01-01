«Короче». Программа №5, 2016

Вознесение (Португалия, 18 мин.)
Реж. Педро Перальта
На рассвете группа крестьян решает вытащить тело молодого человека из колодца. Женщины молча закрывают лица, мужчины тоже молчат. И в центре всего — мать, ожидающая спасения сына.
Амелия и Дуарте (Португалия, Германия, 9 мин.)
Реж. Элис Гимаранш, Моника Сантос
В этой истории нам открываются отношения Амелии и Дуарте, двух людей, чувства которых прошли, и теперь они пытаются справиться с эмоциями, которые приходят, когда уходит любовь.
Путешествие (Португалия, 15 мин.)
Реж. Хосе Магро
Его отец — водитель такси, но сегодня он заболел и не может выйти на работу. Алекс садится в такси и едет в школу за своим другом Рафой. Сегодня необычный день.
Братья по крови (Португалия, 6 мин.)
Реж.марко Эспирито Санто, Мигель Комбра
Фильм «Братья по крови» показывает зрителю один вечер из жизни Forcados Amadores de Montemor, группы португальских тореадоров, чья история началась в 1939 году.
Первая любовь (Португалия, 29 мин.)
Реж. Педро Калдас
Жайме и Жудити наслаждаются редкими мгновениями счастья, но они прекрасно понимают, что долго это не продлится. В последние дни своей жизни Жайме и Жудите встречают первую любовь, которая для них станет единственной.