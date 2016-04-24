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В твоей гримерке
O lugar que ocupas
В твоей гримерке, 2016
2016 / Португалия
6.0
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
документальный
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О фильме
Размышления о зеркалах, представлении, театре и жизни, которая течет между ними.
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6.0
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
2 часа 45 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
24 апреля 2016
Возраст
16+
Режиссер
Педро Филиппе Маркес
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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