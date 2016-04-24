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O lugar que ocupas

В твоей гримерке, 2016

2016 / Португалия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Размышления о зеркалах, представлении, театре и жизни, которая течет между ними.

6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 24 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Педро Филиппе Маркес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В твоей гримерке 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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