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Киноафиша Фильмы Канны 2016: Короткий метр

Канны 2016: Короткий метр, 2016

2016 / Испания / Великобритания / Румыния / Бельгия / Франция / Швеция / Ливан / США / Бразилия
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О фильме

26 августа в Летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Сокольники пройдет показ короткометражных фильмов из программы Каннского кинофестиваля 2016 года. В рамках мероприятия состоится российская премьера картины «Таймкод» испанского режиссера Хуаньо Хименеса, обладателя Золотой пальмовой ветви 69-го Каннского киносмотра за лучший короткометражный фильм. Всего в этот вечер будет показано девять фильмов, представленных в конкурсных программах на кинофестивале в Каннах. Начало сеанса в 20:30 The Guilt, Probably — Michael Labarca «Наверно, это чувство вины» — Майкл Лабарка, Венесуэлла, 2016, 14 мин. The Girl Who Danced with the Devil — Joao Paulo Miranda Maria «Девушка, танцующая с дьяволом» — Джоао Пауло Миранда Мария, Бразилия, 2016, 14 мин. Специальное упоминание Канн (Short Film Special Distinction) Fight on a Swedish Beach!! — Simon Vahlne «Драка на шведском пляже!!» — Саймон Валне, Швеция, 2016, 15 мин. Submarine — Mounia Akl, Lebanon-USA, 2016, 21 min «Подводная лодка» — Муния Акл, Ливан-США, 2016, 21 мин. Somewhere — Melody Boulissiere «Где-то» — Мелоди Булисьер, Франция, 2016, 6 мин. Poubelle / Trash — Alexandre Gilmet «Мусор» — Александр Жилмет, Бельгия, 2015, 19 мин. Timecode — Juanjo Gimenez «Таймкод» — Хуаньо Хименес, Испания, 2016, 15 мин. 4:15 P.M. The End of the World — Catalin Rotaru, Gabi Virginia Sarga «16:15. Конец света» — Каталин Ротару, Габи Вирджиния Сарга, Румыния, 2016, 15 мин. The Alan Dimension — Jac Clinch «Измерение Алана» — Жак Клинч, Великобритания, 2016, 8 мин.

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Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
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