О персоне
Фильмография
Мария Вартикова
Mariya Vartikova
Мария Вартикова
Мария Вартикова
Mariya Vartikova
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Утро без отметок
(1983)
6.2
Зловредное воскресенье
(1985)
Фильмография Мария Вартикова
Жанр
Все
Комедия
Мюзикл
Семейный
Год
Все
1985
1983
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
6.2
Зловредное воскресенье
Pernicious Sunday
комедия, мюзикл, семейный
1985, СССР
6.6
Утро без отметок
Utro bez otmetok
комедия, семейный
1983, СССР
