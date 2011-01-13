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Россия — царство тигров, медведей и вулканов
Киноафиша Фильмы Россия — царство тигров, медведей и вулканов
Rußland — Im Reich der Tiger, Bären und Vulkane

Россия — царство тигров, медведей и вулканов, 2011

2011 / Германия / Россия
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Фильм рассказывает о дикой природе России.

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Премьера в мире 13 января 2011
Режиссер
Уве Андерс
В ролях
Зигфрид Раух
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Россия — царство тигров, медведей и вулканов 1 постер
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саундтрек фильма Россия — царство тигров, медведей и вулканов
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