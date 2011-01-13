Россия — царство тигров, медведей и вулканов, 2011

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о выходе в прокат О фильме Фильм рассказывает о дикой природе России. Развернуть 7.8 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 31 минута Год выпуска 2011 Премьера в мире 13 января 2011 Режиссер Уве Андерс В ролях Зигфрид Раух Все актеры и съемочная группа 1 постер

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