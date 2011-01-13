Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Россия — царство тигров, медведей и вулканов
Rußland — Im Reich der Tiger, Bären und Vulkane
Россия — царство тигров, медведей и вулканов, 2011
2011 / Германия / Россия
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Саундтреки
Постеры
Жанр:
документальный
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фильм рассказывает о дикой природе России.
Развернуть
7.8
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
2011
Премьера в мире
13 января 2011
Режиссер
Уве Андерс
В ролях
Зигфрид Раух
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
13
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма
Россия — царство тигров, медведей и вулканов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Рецензия
Написать отзыв
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Отзывы
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян