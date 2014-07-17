Мой ребенок на 10%, 2014

26-летний Нико — недоучившийся режиссёр, ведущий богемное существование в Тель-Авиве. Поворот в его жизни начался в тот утренний момент, когда в спальню его очередной подружки вторглась её семилетняя дочь Фрэнни, о существовании которой любовник до того момента не подозревал. Нико, привыкший поступать как ему заблагорассудится, не признающий никаких серьёзных обязательств, испугался и попросту бежал с места встречи.



Но если он желает сохранить подружку, коей он серьёзно увлечён, ему необходимо найти путь к сердцу Фрэнни. Поэтому мужчине приходится решать, как вести себя в отношении обделённого родительским вниманием ребёнка с его непредсказуемым характером, с его надеждой получить любовь и поддержку взрослого.