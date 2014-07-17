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Мой ребенок на 10%
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Мой ребенок на 10%, 2014

2014 / Израиль
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

26-летний Нико — недоучившийся режиссёр, ведущий богемное существование в Тель-Авиве. Поворот в его жизни начался в тот утренний момент, когда в спальню его очередной подружки вторглась её семилетняя дочь Фрэнни, о существовании которой любовник до того момента не подозревал. Нико, привыкший поступать как ему заблагорассудится, не признающий никаких серьёзных обязательств, испугался и попросту бежал с места встречи.

Но если он желает сохранить подружку, коей он серьёзно увлечён, ему необходимо найти путь к сердцу Фрэнни. Поэтому мужчине приходится решать, как вести себя в отношении обделённого родительским вниманием ребёнка с его непредсказуемым характером, с его надеждой получить любовь и поддержку взрослого.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 17 июля 2014
Возраст 12+
Режиссер
Ури Бар-Он
В ролях
Гур Бентвич
Веред Фельдман
Яли Фридман
Уди Перси
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой ребенок на 10% 1 постер
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