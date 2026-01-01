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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Фильмография
Яли Фридман
Yali Friedman
Киноафиша
Персоны
Яли Фридман
Яли Фридман
Yali Friedman
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.3
Мой ребенок на 10%
(2014)
Фильмография Яли Фридман
7.3
Мой ребенок на 10%
10% My Child
комедия, драма, семейный
2014, Израиль
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