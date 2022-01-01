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Эволюция. Всё из ничего
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Эволюция. Всё из ничего, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Сегодня вряд ли кто-то из нас задумывается о том, что каждый из нас — часть Вселенной. Точнее, частички Вселенной есть внутри каждого из нас в буквальном смысле. И эти автомобили, что проезжают мимо, и дома, и люди — мы набор химических элементов, которые однажды зародились в космосе и с тех пор многие миллионы и даже миллиарды лет путешествуют по нему. Мы состоим из останков бывших звезд, из космического вещества, которое появилось в молодой Вселенной. В фильме доктор биологических наук, психофизиолог Александр Каплан ищет ответы на вопросы, которыми ученые интересовались всегда: как появилась наша планета и как на ней зародилась жизнь. Ученый рассматривает самые популярные научные теории и объясняет простым языком, как появилось все, что нас окружает каждый день: люди, предметы, дома, машины, воздух, солнце, планеты и галактики? Фильм подготовлен командой телеканала «Наука».

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Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Антон Соболевский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эволюция. Всё из ничего 1 постер
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