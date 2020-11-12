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Постер фильма Амурский тигр. Путь к священной горе
Киноафиша Фильмы Амурский тигр. Путь к священной горе

Амурский тигр. Путь к священной горе

, 2016
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Амурский тигр. Путь к священной горе

О фильме

Фильм повествует о древней удэгейской легенде, согласно которой глубоко в уссурийской тайге существует священная гора, на вершину которой на закате своих дней уходят все амурские тигры. Подтвердить или опровергнуть эту легенду и найти усыпальницу тигров ученые пытаются долгие годы, однако коренные жители Дальнего Востока даже под страхом смерти не желают раскрывать своих тайн и тревожить тем самым дух хозяина тайги. Для них амурских тигр — не просто хищник, а божество, которого почитают и боятся. Съемочная группа телеканала «Живая планета» в сопровождении молодого ученого и охотника-удэгейца предприняла новую попытку разгадать дальневосточную легенду и отправилась в дебри уссурийской тайги, чтобы найти ту самую гору, на которой, по поверью, амурские тигры находят вечный покой. Итогом экспедиции и стал фильм «Амурский тигр. Путь к священной горе». Фильм подготовлен командой телеканала «Живая Планета» в сотрудничестве с телеканалом «Моя Планета» при поддержке Центра «Амурский тигр.

Режиссер Антон Соболевский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 54 минуты
Год выпуска 2016

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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