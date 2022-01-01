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Филиппинские страсти, или страстная неделя в поисках хилера
Киноафиша Фильмы Филиппинские страсти, или страстная неделя в поисках хилера

Филиппинские страсти, или страстная неделя в поисках хилера, 2016

2016 / Россия
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О фильме

Ведущий телеканала «Моя Планета» Андрей Понкратов с детства мечтал побывать на Филиппинах. Но тянули его туда не море и не пальмы, а загадочные целители - хилеры, способные проводить полостные хирургические операции без использования скальпеля , только с помощью собственных рук. И вот Андрею Понкратову выпал шанс исполнить детскую мечту. И все бы хорошо, но на Филиппинах он оказался во время Страстной недели, когда вся страна оказывается охвачена настоящим безумием, в котором религиозный экстаз ревностных католиков соединяется с первобытным мистицизизмом и суевериями. В этой обстановке найти настоящего хилера Андрею оказалось очень непросто.

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Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Наталья Кузнецова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Филиппинские страсти, или страстная неделя в поисках хилера 1 постер
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