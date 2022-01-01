Филиппинские страсти, или страстная неделя в поисках хилера, 2016

Ведущий телеканала «Моя Планета» Андрей Понкратов с детства мечтал побывать на Филиппинах. Но тянули его туда не море и не пальмы, а загадочные целители - хилеры, способные проводить полостные хирургические операции без использования скальпеля , только с помощью собственных рук. И вот Андрею Понкратову выпал шанс исполнить детскую мечту. И все бы хорошо, но на Филиппинах он оказался во время Страстной недели, когда вся страна оказывается охвачена настоящим безумием, в котором религиозный экстаз ревностных католиков соединяется с первобытным мистицизизмом и суевериями. В этой обстановке найти настоящего хилера Андрею оказалось очень непросто.