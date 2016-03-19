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Дни будущих Будд Дни будущих Будд
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Дни будущих Будд, 2016

2016 / Россия
3.5 Оцените
14 голосов
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О фильме

Конец 1980-х. Съемочная группа новосибирских документалистов отправляется на поиски религии, о которой никто не говорит вслух. Режиссер фильма Валерий Соломин в легкой форме киноэссе хотел запечатлеть удивительный мир жизни буддистов в тихих и никому не ведомых уголках Бурятии, но в процессе съемки обнаружились драматические факты, которые и заставили автора собственноручно положить на полку этот уникальный материал, чтобы избежать неумолимой цензуры. 20 лет кадры хроники, где показана история уничтожения буддизма в советское время, а также отражены процессы возрождения буддизма в современной жизни, ждали своего монтажа. И лишь в 2015 году фильм о трагической судьбе этого философского мировоззрения на территории Бурятии обрел свою окончательную форму. Фильм из прошлого о будущем. Допуск к самому священному. Гора Чалсан, обращенная в буддизм. Монахи и прихожане, мирные скотоводы и философы. Путь для решения многих конфликтов. Фильм на все времена. Международная премьера ленты состоялась в марте 2016 года на знаменитом международном фестивале документального кино «Cinéma du réel», который проводится в Париже в Центре Помпиду с 1978 года. В нашей стране картина была показана на ММКФ, а также на старейшем отечественном фестивале документального кино «Россия» в Екатеринбурге, где фильму был присужден специальный приз «ДОКер». Автор картины Валерий Соломин — российский кинорежиссер, классик документального жанрового кино, заслуженный деятель искусств России. В 1969-м окончил заочное отделение ВГИК (операторский факультет, мастерская П.А. Ногина). Работал осветителем, ассистентом оператора, оператором и режиссером на студиях «Дальтелефильм», «НовосибирскТелефильм», «Иркутсктелефильм», на Северо-Кавказской студии кинохроники, Ленинградской студии документальных фильмов, Восточно-Сибирской студии кинохроники, Западно-Сибирской киностудии. Художественный руководитель киностудии «Кино-Сибирь» с 1990 г. Снял около двух десятков документальных лент, среди которых «Народный роман», «Шоферская баллада», «Черная комедия», «Полет на Марс», социальная драма «Три трейлера». Живет в Новосибирске.

3.5 Оцените
14 голосов
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 19 марта 2016
Возраст 0+
Режиссер
Валерий Соломин
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Постер фильма Дни будущих Будд 1 постер
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17 августа 2016 15:29
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