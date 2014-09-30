Вечный разгильдяй, 2014

Продолжительность: 100 мин.

Режиссёр: Михиель тен Хорн

Производство: Голландия

В ролях:

Гийс Набер, Янник ван де Велде, Анник Фейфер, Роос Вилтинк

Фильм из программы Международного кинофестиваля SUBTITLE

(фильм на голландском и английском языках с русскими субтитрами)

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА

Фильм отличает выдающаяся игра Гийса Набера, которая принесла ему голландскую кинопремию «Золотой теленок» за лучшую мужскую роль. Он предстает перед зрителем в качестве бездельника 30-ти с лишним лет, без малейшего представления о том, что с ним происходит и что делать со своей жизнью дальше. У него была любовь - он ее потерял, у него были карьерные возможности - их он тоже упустил; со своей заботливой матерью никак не может найти общий язык, а соседа по квартире вообще терпеть не может. На самом деле, он просто теряется среди возможностей современного мира. И тут вдруг в его жизни возникают абсолютно неожиданные отношения, которые могут как раз стать той искрой, что даст его жизни долгожданный новый виток. Но только замаячило счастье, как эта чудесная драмеди погружает героя в пучину новых проблем. Яркий и игривый сценарий вкупе с лучшей актерской игрой, которую только можно представить, тем более, что Гийс Набер не пытается урвать вашу симпатию - все это делает фильм искренними размышлениями с проблеском чистого гения.