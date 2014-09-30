Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вечный разгильдяй Вечный разгильдяй
Киноафиша Фильмы Вечный разгильдяй
Aanmodderfakker

Вечный разгильдяй, 2014

2014 / Нидерланды
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Продолжительность: 100 мин.

Режиссёр: Михиель тен Хорн

Производство: Голландия

В ролях:

Гийс Набер, Янник ван де Велде, Анник Фейфер, Роос Вилтинк

Фильм из программы Международного кинофестиваля SUBTITLE

(фильм на голландском и английском языках с русскими субтитрами)

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА

Фильм отличает выдающаяся игра Гийса Набера, которая принесла ему голландскую кинопремию «Золотой теленок» за лучшую мужскую роль. Он предстает перед зрителем в качестве бездельника 30-ти с лишним лет, без малейшего представления о том, что с ним происходит и что делать со своей жизнью дальше. У него была любовь - он ее потерял, у него были карьерные возможности - их он тоже упустил; со своей заботливой матерью никак не может найти общий язык, а соседа по квартире вообще терпеть не может. На самом деле, он просто теряется среди возможностей современного мира. И тут вдруг в его жизни возникают абсолютно неожиданные отношения, которые могут как раз стать той искрой, что даст его жизни долгожданный новый виток. Но только замаячило счастье, как эта чудесная драмеди погружает героя в пучину новых проблем. Яркий и игривый сценарий вкупе с лучшей актерской игрой, которую только можно представить, тем более, что Гийс Набер не пытается урвать вашу симпатию - все это делает фильм искренними размышлениями с проблеском чистого гения.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 30 сентября 2014
Возраст 18+
Режиссер
Мишель Тен Хорн
В ролях
Анис де Йонг
Янник ван де Вельде
Гленн Дюрфор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вечный разгильдяй 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши