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Фильмография
Янник ван де Вельде
Yannick van de Velde
Киноафиша
Персоны
Янник ван де Вельде
Янник ван де Вельде
Yannick van de Velde
Дата рождения
15 августа 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Утрехт, Нидерланды
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Прелюбодеяние
(2011)
7.5
Ферри: Сериал
(2023)
6.7
Вечный разгильдяй
(2014)
Фильмография Янник ван де Вельде
6.5
Амстердамская империя
драма, криминал, триллер
2025, Нидерланды
7.5
Ферри: Сериал
криминал, триллер
2023, Бельгия/Нидерланды
6.6
Жираф Раф
Dikkertje Dap
семейный
2017, Нидерланды / Бельгия / Германия
6.7
Вечный разгильдяй
Aanmodderfakker
мелодрама, комедия
2014, Нидерланды
7.7
Прелюбодеяние
драма
2011, Нидерланды
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