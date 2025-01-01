Сотрудник условно-досрочного освобожденияКак вы знаете, УДО — это привилегия. И одним из ограничений для любого освобожденного является избегание общения с лицами, имеющими судимость любого рода. Это касается большей части вашей расширенной семьи.
Дебби ОушенЯ просто хочу простую жизнь. Хочу просто работать, заводить друзей, гулять после работы на свежем воздухе и платить свои счета.
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Debbie Ocean[репетиция перед зеркалом]Я просто хочу сказать спасибо. Последние три недели для меня были невероятными, и мы все очень много работали ради этого момента. Так что, что бы ни случилось сегодня вечером, запомните одно — вы делаете это не ради меня. Вы делаете это не ради себя. Где-то там есть восьмилетняя девочка, которая лежит в кровати и мечтает стать преступницей. Сделаем это ради неё...
John FrazierО, боже. Это утомительно! Когда меня позвали, я подумала... Ух. Знаешь, с этим джетлагом, разницей во времени, Арсенал в финале Кубка на этих выходных. Но теперь я здесь. Чертовски интересно.
РубенЧто бы это ни было, он не хотел, чтобы мы знали, что ты собираешься сделать.
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Debbie Ocean[о расследовании ограбления]Они будут искать кого-то. Надо было убедиться, что это не кто-то из нас.
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Lou[о проблемах Роуз]А что если мы смогли бы заставить всё это исчезнуть?
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Amita[про Клода]Как ты вообще могла влюбиться в этого придурка?
Debbie OceanУ меня с Лу были трудные времена, и я очень хотела сделать большой куш сама.
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John Frazier[представителям Cartier]Тот, кто украл это ожерелье, сумел уйти, так и не будучи замеченным. Значит, мы ищем очень умного человека. Джентльмены. Я видел, как породистая скаковая лошадь попала в измельчитель деревьев. Люди готовы на многое, чтобы обмануть страховую компанию.
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Debbie Ocean[во время её презентации для девушек]Через три с половиной недели в Метрополитен-музее пройдет ежегодный бал, посвящённый новой выставке костюмов, и мы собираемся его ограбить. Не сам бал, а очень важный набор бриллиантов, который там будет.
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Claude Becker[очень нервничает, когда Дебби его застает]О боже. Я как раз собирался тебе позвонить. Чёрт, как же приятно тебя видеть. Ты выглядишь...
Debbie Ocean[держит у себя что-то вроде зубной щётки, похожей на нож]Недавно отсидел?
John FrazierЗначит, у меня есть пять невиновных, которые выглядят подозреваемыми, и кто-то, кто должен быть подозреваемым, но им не является. У меня камеры покрывают каждый сантиметр музея, кроме туалета, откуда украли 150 миллионов с этого ожерелья — твоего ожерелья.
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Daphne Kluger[мучая актрису, играющую саму себя]Эм, просто, знаешь... плавнее. Немного больше пространства, пожалуйста. Было идеально. Мне просто нужно быстрее и более изношенно. Ладно? Отлично.
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Rose WeilЧтобы мы не забыли, всё это затеяли, чтобы меня в тюрьму не посадили.
Olivia MunnБриллианты? Серьёзно? Мы тут из-за бриллиантов ждём?
Maria SharapovaПослушайте, сэр, мне просто нужно в туалет.
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Debbie Ocean[Амите про Клода]Когда кто-то заинтересовывался лотом, я прикидывалась другим покупателем и поднимала цену. Деньги были хорошие, а он — отличный повар... Однажды он попросил меня сыграть продавца, а не покупателя.
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Detective[в комнате допроса]Похоже, четыре милые старушки, которых вроде как и не существует, недавно перевели очень крупные суммы на счет Becker Holdings, LLC. Не знаете, как это могло произойти, мистер Беккер?
John Frazier...Я имею в виду, когда они сказали зайти, я такая: «Ну, блин, с этим джетлагом, разницей во времени, Арсенал в финале кубка на этих выходных», но теперь я здесь, и это чертовски интересно...