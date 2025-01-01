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Киноафиша Фильмы 8 подруг Оушена Цитаты из фильма 8 подруг Оушена

Цитаты из фильма 8 подруг Оушена

[последние реплики]
Debbie Ocean Ты бы это оценила.
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Debbie Ocean Если у тебя проблемы с воровством, то остальная часть разговора тебе не понравится.
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Rose Weil [рыдая Лу и Дебби] Я старая, и меня посадят в тюрьму. А потом я буду совсем-совсем нищей.
🧡
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[первые реплики]
Сотрудник условно-досрочного освобождения [вход] Добрый день, мисс Оушен.
Дебби Оушен Привет.
Сотрудник условно-досрочного освобождения Как вы знаете, УДО — это привилегия. И одним из ограничений для любого освобожденного является избегание общения с лицами, имеющими судимость любого рода. Это касается большей части вашей расширенной семьи.
Дебби Оушен Да, это, конечно, не то, чем я горжусь.
Сотрудник условно-досрочного освобождения Это будет для вас непреодолимой проблемой?
Дебби Оушен Нет. Нет. Мне не нужна такая жизнь. Я никогда не хотела такой жизни. Мой брат, э... Пусть покоится с миром, был преступником. Я его любила, но он был жу##лом. Это у него в крови.
Сотрудник условно-досрочного освобождения А у вас в крови этого нет?
Дебби Оушен Нет. Нет, сэр. Э... Я влюбилась не в того человека. Это была ошибка. Э... Но так случилось. И если меня освободят, я бы, эм...
[на глазах слёзы]
Дебби Оушен Извините. Вау, просто сказать это...
[тяжело выдыхает]
Дебби Оушен Если меня освободят,
[прочищает горло]
Дебби Оушен Я просто хочу простую жизнь. Хочу просто работать, заводить друзей, гулять после работы на свежем воздухе и платить свои счета.
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Debbie Ocean [репетиция перед зеркалом] Я просто хочу сказать спасибо. Последние три недели для меня были невероятными, и мы все очень много работали ради этого момента. Так что, что бы ни случилось сегодня вечером, запомните одно — вы делаете это не ради меня. Вы делаете это не ради себя. Где-то там есть восьмилетняя девочка, которая лежит в кровати и мечтает стать преступницей. Сделаем это ради неё...
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Debbie Ocean [садясь] Привет, Джон.
John Frazier Привет, Дебби. Ты хорошо выглядишь, сколько лет прошло?
Debbie Ocean Несколько, с учётом хорошего поведения.
John Frazier Понятно.
Debbie Ocean Да.
John Frazier Спасибо, что позвонила. Я сам собирался.
Debbie Ocean Да, это не я.
John Frazier Конечно нет. Ты была на камере в двадцати футах, когда драгоценности увели. Просто совпадение.
Debbie Ocean Нет. Это железное алиби.
John Frazier Что это? Наследственное? Вся семья такая?
Debbie Ocean Кроме тёти Айды.
John Frazier Библиотекарь?
Debbie Ocean Хмм. Домохозяйка.
John Frazier Ладно, я сделаю это просто. Ты мне не нужна. Мне нужна только цепочка. Мне всё равно. Скажу, что нашёл её в такси.
Debbie Ocean А мне что-нибудь перепадёт?
John Frazier Сколько?
Debbie Ocean Гипотетически, 10%.
John Frazier А где остальное, гипотетически?
Debbie Ocean О, не знаю. Буквально.
John Frazier О, боже. Это утомительно! Когда меня позвали, я подумала... Ух. Знаешь, с этим джетлагом, разницей во времени, Арсенал в финале Кубка на этих выходных. Но теперь я здесь. Чертовски интересно.
Debbie Ocean Да?
John Frazier Значит, это не просто нажива, а месть. Две цели сразу.
[про Клода]
John Frazier Он подставляет тебя, ты — его, счёты сводятся.
🧡
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🥱
Debbie Ocean [о её плане] Я даже не могла себя услышать. Знаешь, пять женщин в одной камере. Так что я попросилась в одиночку — тишина и покой, и именно там я наконец всё придумала.
🧡
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🥱
Рубен [умоляюще] Иногда достаточно просто знать, что план сработает. На самом деле делать это не обязательно.
Дебби Оушен Что он ещё сказал?
[Дэнни]
Рубен Он сказал, что это гениально.
Дебби Оушен А, понятно.
Рубен И что ты, скорее всего, снова окажешься в тюрьме.
Дебби Оушен Я не собираюсь снова садиться за решётку.
🧡
👏
🥺
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🥱
Дебби Оушен Сколько времени тебе понадобится, чтобы сделать семь украшений, если камни уже будут огранены?
Амита Наверное, пять или шесть часов.
Дебби Оушен А если я скажу, что тебе больше не придётся жить с мамой?
Амита [с охотой соглашается] Меньше!
🧡
👏
🥺
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🥱
John Frazier [представителям Cartier] Я не из полиции. Я работаю на страховую компанию. Значит, я либо ищу мошенничество, либо настоящие драгоценности. Всё, что за этим — меня не волнует.
🧡
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🥱
John Frazier [Клоду] Проблема в том, что ожерелье украли и подменили на подделку. А сейчас у тебя самый удобный момент.
Claude Becker Почему я должен красть какое-то ожерелье?
John Frazier Сам пытаюсь понять. Почему этот чувак, у которого есть всё,
[показывая на статуи]
John Frazier две такие штуки... Почему он должен воровать ожерелье?
Claude Becker Ну и что ты себе ответил?
John Frazier Возможно, у него не всё.
🧡
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🥱
Дебби Оушен [во время посещения могилы Дэнни] Я знаю, ты здесь, Рубен. Можешь выходить.
Рубен [появляется за углом] Я просто пришёл отдать дань уважения.
Дебби Оушен За углом? Что ты здесь делаешь?
Рубен Думали, что я лучший человек, чтобы с тобой поговорить.
Дебби Оушен [думает секунду] Хм. Нужно идти.
Рубен Он не хотел, чтобы ты это делала, Дебора.
Дебби Оушен [пока уходит] ДЕЛАТЬ что?
Рубен Что бы это ни было, он не хотел, чтобы мы знали, что ты собираешься сделать.
🧡
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🥺
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🥱
Debbie Ocean [о расследовании ограбления] Они будут искать кого-то. Надо было убедиться, что это не кто-то из нас.
🧡
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🥱
Lou [о проблемах Роуз] А что если мы смогли бы заставить всё это исчезнуть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amita [про Клода] Как ты вообще могла влюбиться в этого придурка?
Debbie Ocean У меня с Лу были трудные времена, и я очень хотела сделать большой куш сама.
🧡
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John Frazier [представителям Cartier] Тот, кто украл это ожерелье, сумел уйти, так и не будучи замеченным. Значит, мы ищем очень умного человека. Джентльмены. Я видел, как породистая скаковая лошадь попала в измельчитель деревьев. Люди готовы на многое, чтобы обмануть страховую компанию.
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Debbie Ocean [во время её презентации для девушек] Через три с половиной недели в Метрополитен-музее пройдет ежегодный бал, посвящённый новой выставке костюмов, и мы собираемся его ограбить. Не сам бал, а очень важный набор бриллиантов, который там будет.
🧡
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Claude Becker [очень нервничает, когда Дебби его застает] О боже. Я как раз собирался тебе позвонить. Чёрт, как же приятно тебя видеть. Ты выглядишь...
Debbie Ocean [держит у себя что-то вроде зубной щётки, похожей на нож] Недавно отсидел?
Claude Becker Прекрасно. Ты выглядишь прекрасно.
Debbie Ocean Знаешь, что такое шав?
🧡
👏
🥺
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🥱
Debbie Ocean [о Клоде после того, как Лу узнала настоящую причину ограбления] Он посадил меня в тюрьму! Ты даже не представляешь, что это такое.
Lou Да ну, он ещё раз так сделает.
Debbie Ocean Нет, не сделает.
🧡
👏
🥺
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John Frazier [указывает на фотографии] Вы знаете эту женщину?
Daphne Kluger Нет.
John Frazier Деби Оушен, судимая преступница. Её брат, Дэнни Оушен, тоже судимый преступник. Она была на месте происшествия в ночь кражи.
Daphne Kluger Она украла ожерелье?
John Frazier Похоже, нет. Она единственная с алиби. Всё время улыбалась в камеру.
Daphne Kluger Ооо! И что?
John Frazier Значит, у меня есть пять невиновных, которые выглядят подозреваемыми, и кто-то, кто должен быть подозреваемым, но им не является. У меня камеры покрывают каждый сантиметр музея, кроме туалета, откуда украли 150 миллионов с этого ожерелья — твоего ожерелья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daphne Kluger [мучая актрису, играющую саму себя] Эм, просто, знаешь... плавнее. Немного больше пространства, пожалуйста. Было идеально. Мне просто нужно быстрее и более изношенно. Ладно? Отлично.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rose Weil Чтобы мы не забыли, всё это затеяли, чтобы меня в тюрьму не посадили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Olivia Munn Вы знаете, что здесь происходит?
Gala Great Hall Security Guard Похоже, что-то потеряли. Сейчас ищут.
Olivia Munn Вы знаете, что именно потеряли?
Desiigner Бриллианты. Много бриллиантов.
Olivia Munn Бриллианты? Серьёзно? Мы тут из-за бриллиантов ждём?
Maria Sharapova Послушайте, сэр, мне просто нужно в туалет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Debbie Ocean [Амите про Клода] Когда кто-то заинтересовывался лотом, я прикидывалась другим покупателем и поднимала цену. Деньги были хорошие, а он — отличный повар... Однажды он попросил меня сыграть продавца, а не покупателя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Detective [в комнате допроса] Похоже, четыре милые старушки, которых вроде как и не существует, недавно перевели очень крупные суммы на счет Becker Holdings, LLC. Не знаете, как это могло произойти, мистер Беккер?
Claude Becker [в полном шоке] Думаю, мне нужен адвокат.
🧡
👏
🥺
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🥱
John Frazier ...Я имею в виду, когда они сказали зайти, я такая: «Ну, блин, с этим джетлагом, разницей во времени, Арсенал в финале кубка на этих выходных», но теперь я здесь, и это чертовски интересно...
🧡
👏
🥺
🤔
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