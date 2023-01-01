Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайна «Черных дроздов» Тайна «Черных дроздов»
Киноафиша Фильмы Тайна «Черных дроздов» Тайна «Черных дроздов», 1983: актеры и роли
Тайна «Черных дроздов» 1983 / СССР
Смотреть онлайн
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Онлайн

Тайна «Черных дроздов», 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вадим Дербенев
В ролях
Ита Эвер Ита Эвер Владимир Седов Владимир Седов Vladimir Sedov Всеволод Санаев Всеволод Санаев Любовь Полищук Любовь Полищук Lyubov Polishchuk Юрий Беляев Юрий Беляев Елена Санаева Елена Санаева Андрей Харитонов Андрей Харитонов Вероника Изотова Вероника Изотова
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Кошки-мышки
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше