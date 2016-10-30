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В 2014 вышла комедия режиссёра и сценариста Филиппа де Шоврона «Безумная свадьба» («Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?»), которая получила множество положительных отзывов и восторгов. Но на этом создание смешных фильмов француз, конечно, не прекратил. В этом году у него выходит другая комедия — «С вещами на вылет!» («Débarquement immédiat!»), которая тоже достойна внимания. Кадр из фильма «С вещами на…