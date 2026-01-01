1922 год. В стране разворачивается террор, против которого массово выступает интеллектуальная элита России. Ленин приказывает собрать и выслать из страны всех несогласных с его политикой. Выбор бунтующих невелик: изгнание или расстрел.

Подготовкой массовой высылки интеллектуалов руководят Троцкий и Дзержинский. По стране прокатывается волна арестов и обысков.

Осенью 1922 года от пристани Петрограда отплывает удивительный пароход, на котором Россию покидает цвет ее интеллектуальной мысли и культуры. Но уплывают философы не одни: на пароходе вместе с ними оказывается чекист Арганов. Ему дан приказ: уничтожить пароход вместе со всеми пассажирами. Но 10 дней в пути изменят Арганова. Его отношения с философами, общение с этими удивительными людьми, и, конечно же, любовь заставит чекиста принять неожиданное решение. Он будет готов пожертвовать собой, но спасти этот странный Ноев ковчег искусства, науки и человеческого гения. Так один человек сможет изменить судьбы планеты. Благодаря его самоотверженности десятки стран мира обогатит русский гений.

А из России и сто лет спустя все так же уплывают один за другим все новые и новые «философские пароходы»…