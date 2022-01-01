Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эра выживания"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Эксперимент
Кадры из фильма «Эксперимент»
Das Experiment
Эксперимент
2001 / Германия
7.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Кадры из фильма «Эксперимент»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Красная Шапочка
Отзывы
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Три тысячи лет желаний
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Джиперс Криперс: Возрожденный
Рецензия
Отзывы
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Барракуда
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Время между нами
Написать отзыв
2022, США, музыка, мелодрама, фантастика
Воронья лощина
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Дитя погоды
Рецензия
Отзывы
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Календарь ма(й)я
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, детский, приключения
Барбоскины Team
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Related video
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие