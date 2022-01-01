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Дончжу: Портрет поэта Дончжу: Портрет поэта
Киноафиша Фильмы Дончжу: Портрет поэта Дончжу: Портрет поэта, 2016: актеры и роли
Dongju: The Portrait of a Poet Дончжу: Портрет поэта 2016 / Корея
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Дончжу: Портрет поэта, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ли Джун-ик
В ролях
Кан Ха-ныль Пак Чон-мин Пак Чон-мин Park Jeong-min Ли Бит-на Lee Bit-na
Пес-самурай и город кошек
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