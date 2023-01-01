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Внезапный удар
Киноафиша Фильмы Внезапный удар
Jill Rips

Внезапный удар, 2000

2000 / США / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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О фильме

Зверское убийство высокопоставленного чиновника становится началом серии схожих преступлений. Марри Уилсон — брат покойного, в прошлом — боксер и заслуженный полицейский, не надеясь на помощь коллег, решает вести собственное расследование. Идя по следу убийцы, Марри проникает в тайный мир, скрывающий всю грязную подноготною политики и бизнеса. Он отвергает официальную версию властей и прессы, утверждающую, будто убийца — уличная проститутка. У него есть своя версия, которая может стоить ему жизни…

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2000
Возраст 16+
Режиссер
Энтони Хикокс
В ролях
Дольф Лундгрен
Дольф Лундгрен
Ричард Фицпатрик
Даниэль Бретт
Чарльз Сиксас
Кристи Энгус
Все актеры и съемочная группа
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