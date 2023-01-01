Внезапный удар, 2000

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о выходе в прокат О фильме Зверское убийство высокопоставленного чиновника становится началом серии схожих преступлений. Марри Уилсон — брат покойного, в прошлом — боксер и заслуженный полицейский, не надеясь на помощь коллег, решает вести собственное расследование. Идя по следу убийцы, Марри проникает в тайный мир, скрывающий всю грязную подноготною политики и бизнеса. Он отвергает официальную версию властей и прессы, утверждающую, будто убийца — уличная проститутка. У него есть своя версия, которая может стоить ему жизни… Развернуть 3.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 3.9 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 2000 Возраст 16+ Режиссер Энтони Хикокс В ролях Дольф Лундгрен Ричард Фицпатрик Даниэль Бретт Чарльз Сиксас Кристи Энгус Все актеры и съемочная группа

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