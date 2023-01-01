Внезапный удар, 2000

Зверское убийство высокопоставленного чиновника становится началом серии схожих преступлений. Марри Уилсон — брат покойного, в прошлом — боксер и заслуженный полицейский, не надеясь на помощь коллег, решает вести собственное расследование. Идя по следу убийцы, Марри проникает в тайный мир, скрывающий всю грязную подноготною политики и бизнеса. Он отвергает официальную версию властей и прессы, утверждающую, будто убийца — уличная проститутка. У него есть своя версия, которая может стоить ему жизни…