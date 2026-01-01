О персоне
Фильмография
Магдалена Монтесума
Magdalena Montezuma
Магдалена Монтесума
Магдалена Монтесума
Magdalena Montezuma
Дата рождения
2 октября 1942
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
15 июля 1984
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
6.6
Билет в одну сторону
(1979)
6.6
Предостережение святой блудницы
(1971)
6.5
Король роз
(1986)
Фильмография Магдалена Монтесума
6.5
Король роз
Der Rosenkönig
мюзикл, драма
1986, Франция / Нидерланды / ФРГ / Португалия
6.5
Дориан Грей в зеркале желтой прессы
Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse
ужасы, драма
1984, ФРГ
5.8
Уродец Орландо
Freak Orlando
фэнтези
1981, ФРГ
6.6
Билет в одну сторону
Bildnis einer Trinkerin. Aller jamais retour
драма
1979, ФРГ
6.6
Предостережение святой блудницы
Warnung vor einer heiligen Nutte
комедия, драма
1971, Германия / Италия
