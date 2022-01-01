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Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080
Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080, 1975: актеры и роли
Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles
Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080
1975 / Бельгия / Франция
7.8
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Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080, 1975: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шанталь Акерман
Chantal Akerman
В ролях
Дельфин Сейриг
Delphine Seyrig
Жан Декорт
Анри Сторк
Henri Storck
Жак Дониоль-Валькроз
Jacques Doniol-Valcroze
Шанталь Акерман
Chantal Akerman
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