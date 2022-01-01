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Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080 Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080
Киноафиша Фильмы Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080 Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080, 1975: актеры и роли
Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080 1975 / Бельгия / Франция
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Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шанталь Акерман Chantal Akerman
В ролях
Дельфин Сейриг Delphine Seyrig Жан Декорт Анри Сторк Henri Storck Жак Дониоль-Валькроз Jacques Doniol-Valcroze Шанталь Акерман Chantal Akerman
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