Легенда о красном драконе, 2003

Начало XIII века. Случай сводит отважного юношу Феликса с его кумиром, легендарным рыцарем Гийомом де Монтабаном, прозванным «Красным Драконом».



По повелению Папы Римского странствующий крестоносец, которого, как гласит предание, «отвергает смерть», разыскивает придворного «певца любви», но беглеца намерен добыть и заклятый враг Гийома, рыцарь Месполед, готовый ради этого пойти на коварный обман и подлое убийство.



В жестоких стычках и изматывающих походах Феликс доказывает грозному Гийому свою преданность, однако юный оруженосец не догадывается, что покрытое шрамами сердце Красного Дракона скрывает страшные тайны прошлого, призрака которых не в силах сокрушить острый меч бесстрашного воина…