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Легенда о красном драконе
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Rencontre avec le dragon

Легенда о красном драконе, 2003

2003 / Франция / Люксембург
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме

Начало XIII века. Случай сводит отважного юношу Феликса с его кумиром, легендарным рыцарем Гийомом де Монтабаном, прозванным «Красным Драконом».

По повелению Папы Римского странствующий крестоносец, которого, как гласит предание, «отвергает смерть», разыскивает придворного «певца любви», но беглеца намерен добыть и заклятый враг Гийома, рыцарь Месполед, готовый ради этого пойти на коварный обман и подлое убийство.

В жестоких стычках и изматывающих походах Феликс доказывает грозному Гийому свою преданность, однако юный оруженосец не догадывается, что покрытое шрамами сердце Красного Дракона скрывает страшные тайны прошлого, призрака которых не в силах сокрушить острый меч бесстрашного воина…

4.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 17 мая 2003
Возраст 16+
Режиссер
Хелен Энджел
В ролях
Даниель Отой
Даниель Отой
Николас Ноле
Серхи Лопес
Серхи Лопес
Эммануэль Дево
Эммануэль Дево
Титофф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Легенда о красном драконе 2 постера
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