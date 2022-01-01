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Доля правды Доля правды
Киноафиша Фильмы Доля правды Доля правды, 2015: актеры и роли
Ziarno prawdy Доля правды 2015 / Польша
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Доля правды, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Ланкош Borys Lankosz
В ролях
Роберт Венцкевич Robert Więckiewicz Ежи Треля Jerzy Trela Магдалена Валях Александра Хамкало Aleksandra Hamkalo Йоанна Сыдор-Клепацка Кшиштоф Печиньский Krzysztof Pieczynski Анджей Зелиньски Зохар Штраусс
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