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Доля правды
Доля правды, 2015: актеры и роли
Ziarno prawdy
Доля правды
2015 / Польша
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Доля правды, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Борис Ланкош
Borys Lankosz
В ролях
Роберт Венцкевич
Robert Więckiewicz
Ежи Треля
Jerzy Trela
Магдалена Валях
Александра Хамкало
Aleksandra Hamkalo
Йоанна Сыдор-Клепацка
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