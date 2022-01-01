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На серебряной планете
Киноафиша Фильмы На серебряной планете На серебряной планете, 1987: актеры и роли
Na srebrnym globie На серебряной планете 1987 / Польша
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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На серебряной планете, 1987: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Жулавски Анджей Жулавски Andrzej Zulawski
В ролях
Анджей Северин Andrzej Seweryn Ежи Треля Jerzy Trela Гражина Дилонг Вальдемар Ковнацкий Waldemar Kownacki Ивона Бельска Ежи Гралек Jerzy Gralek Эльжбета Каркошка Elzbieta Karkoszka
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