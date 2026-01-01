Эти три, на первый взгляд, простых фильма, затрагивают вполне философские вопросы человеческого времяпрепровождения на планете. Слиться с «Мебелью», вкусить плод «Горького яблока» или остаться в живых с Робинзоном «Гильо» — выбор на любой вкус. Мебель (15 мин., режиссер Ирен Боррего) Ироничный поиск поэзии в мебельном магазине. Каждое утро испанец Маноло Альдегер открывает двери своего магазина со старомодной, вульгарной мебелью. Еще один день проходит, еще одни бесконечные 8 часов убиты. Единственная радость — разглядывать швейцара у здания напротив… Горькое яблоко (30 мин., режиссер Хана Ким) Медитативно-экзистенциальный взгляд на мегаполис и личность внутри него. «Лето 2013 года в Южной Корее. Мне пришлось вернуться на свою родину из-за мамы. Удивительный город, он полон надежд, ты чего-то ждешь… и здесь все мечтают о чем-то нереальном...», — говорит о фильме режиссер Хана Ким. Гильо (41 мин., режиссер Карлос Андрес Лопес) Фильм-портрет того, на кого похоже счастье. Режиссер Карлос Андрес Лопес, который лично представит свой фильм в Москве и ответит на вопросы зрителей, так говорит о своей работе: «Рай и свобода приходят вместе с некоторыми проблемами. В этом фильме я хотел показать счастье простой жизни, и как свобода идет рука об руку с одиночеством. Для меня Гильо — это пример человека, следующего за своей мечтой и осуществляющего ее прямо на наших глазах».