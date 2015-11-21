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Старик вспоминает свою малую родину и хочет туда вернуться. В результате беспрерывной войны между Пакистанской армией и Талибаном, его семья вынуждена жить в лагере, разрываясь между воспоминаниями о том, какая жизнь была раньше, мыслями о нестабильном настоящем и осознанием того, какое мрачное будущее их ждет. И он отправляется в опасный путь... Мировая премьера фильма прошла в ноябре прошлого года на крупнейшем фестивале документального кино IDFA в Амстердаме.
|21 ноября 2015
|Нидерланды