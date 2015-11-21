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Постер фильма Ореховое дерево
7.7
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7.7

Ореховое дерево

, 2015
A Walnut Tree
Пакистан / документальный / 18+
Постер фильма Ореховое дерево
7.7

О фильме

Старик вспоминает свою малую родину и хочет туда вернуться. В результате беспрерывной войны между Пакистанской армией и Талибаном, его семья вынуждена жить в лагере, разрываясь между воспоминаниями о том, какая жизнь была раньше, мыслями о нестабильном настоящем и осознанием того, какое мрачное будущее их ждет. И он отправляется в опасный путь... Мировая премьера фильма прошла в ноябре прошлого года на крупнейшем фестивале документального кино IDFA в Амстердаме.

Режиссер Амар Азиз
Композитор Rakae Jamil
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Пакистан
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2015
Премьера в мире 21 ноября 2015
Дата выхода
21 ноября 2015 Нидерланды
Другие названия
A Walnut Tree

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов

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